PlayStation 5: previsto un annuncio importante nella giornata di domani

Sony potrebbe aver deciso di giocare di reazione dopo la presentazione a sorpresa di Xbox Series S: pare infatti che la compagnia giapponese abbia in programma un annuncio importante relativo a PlayStation 5 previsto per domani.

L’indiscrezione è stata segnalata su Twitter da GAME: la nota catena britannica di rivendita di videogiochi ha infatti invitato chiunque abbia intenzione di prenotare la console next-gen di Sony ad attendere la giornata di domani, giacché Sony dovrebbe approfittarne per rivelare alcuni dettagli legati a PS5.

È dunque altamente probabile che Sony abbia intenzione di svelare prezzo e data di lancio di PlayStation 5, in modo tale da controbattere all’annuncio odierno di Microsoft.

Ovviamente precisiamo che quanto avete appena letto è frutto di una voce di corridoio, e che nulla di quanto riportato è stato al momento confermato dalla stessa Sony.

