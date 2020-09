DOOM e DOOM II si aggiornano su tutte le piattaforme

Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento per DOOM e per DOOM II che include migliorie all’esperienza di gioco, ottimizzazioni delle prestazioni e tanto altro su tutte le piattaforme.

I possessori di Ultimate DOOM o DOOM II: Hell on Earth su Steam riceveranno automaticamente le nuove riedizioni nella propria libreria. Le versioni DOS originali resteranno disponibili come opzione di avvio separata su Steam, e i file IWAD per DOS originali resteranno nella cartella originale. Chi acquisterà una copia di DOOM o DOOM II: Hell on Earth in futuro riceverà le riedizioni come versione predefinita, ma potrà comunque accedere alle versioni DOS originali come opzione di avvio separata su Steam. Ecco le novità:

È stato aggiunto il supporto al rendering a schermo intero per offrire un formato 16:9 senza effetto letterbox. Il motore può ora caricare patch di DeHackEd, uno strumento molto popolare di DOOM originale che permetteva di modificare il gioco per supportare funzionalità più avanzate. Il deathmatch a schermo condiviso è stato aggiornato alla versione nota alla community come “Deathmatch 3.0”. Le armi rimarranno nel mondo dopo essere state raccolte, data l’estrema letalità di queste ultime in confronto alla pistola iniziale, mentre tutti gli altri oggetti e le munizioni ricompariranno ogni 30 secondi. Invulnerabilità e Invisibilità non ricompariranno più dopo essere state raccolte una volta. Aggiunto mirino opzionale. Aggiunto il livello di difficoltà Ultra-Violence+. Su console (PS4, Xbox One e Switch) è stata aggiunta la mira con giroscopio. Su iOS sono stati implementati nuovi comandi touch più precisi e il supporto nativo ai controller.



Questo aggiornamento è disponibile gratuitamente per il download su tutte le piattaforme.