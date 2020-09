Streets of Rage 4 a quota 1,5 milioni di download

Streets of Rage 4 ha riscosso e sta riscuotendo un buon successo di pubblico: DotEmu ha infatti reso noto che il beat ’em up di Lizardcube e Guard Crush Games ha raggiunto quota 1,5 milioni di download.

Un risultato ottenuto principalmente grazie all’inclusione del gioco nel servizio Game Pass per PC e Xbox One, sul cui catalogo è presente sin dal lancio. Buono anche il successo riscosso sulle altre piattaforme, quali PS4 e Nintendo Switch, sebbene non siano stati diffusi i dati di vendita ufficiali.

Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere che da oggi è disponibile una nuova patch che apporta diverse modifiche al gioco, soprattutto sul versante del bilanciamento: in particolare, sia Axel che Cherry sono stati potenziati, migliorandone velocità di movimento e potenza degli attacchi. Il changelog completo è consultabile seguendo questo link.

