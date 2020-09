Hyrule Warriors: L'era della calamità annunciato da Nintendo e Koei Tecmo

Nintendo e Koei Tecmo hanno da poco annunciato Hyrule Warriors: L’era della calamità, un nuovo titolo ambientato nello stesso universo di Breath of the Wild. L’era della calamità, come spiegato nel video di presentazione da Eiji Aonuma (producer della serie The Legend of Zelda) e da Yosuke Hayashi (producer di Hyrule Warriors e Koei Tecmo, ha infatti luogo cent’anni prima dell’ultimo titolo della leggendaria serie, e farà luce sul disastro che ha portato il mondo in rovina.

Chi ha già giocato ai precedenti titoli nati dalla collaborazione fra Koei e Nintendo (Fire Emblem Warriors e Hyrule Warriors) saprà già cosa aspettarsi. Per tutti gli altri, questo tiolo vedrà una serie di eroi – che includerà Link, Zelda e i quattro campioni – affrontare orde di nemici su ampi campi di battaglia. Non ci sarà solo spazio per la forza bruta, però, visto che Hyrule Warriors: L’era della calamità prevede anche la risoluzione di enigmi ambientali, la creazione di nuovi oggetti con i materiali raccolti, qualche escursione nei negozi e l’utilizzo della tavoletta Sheikah.

L’era della calamità sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 20 novembre. Per i fan più accanti, preordinando il gioco dall’eShop potrete sbloccare il mestolo fortunato come arma per Link.