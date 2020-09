Crash Bandicoot 4: Tawna sarà uno dei personaggi giocabili

Josh Nadelberg di Toys for Bob ha rivelato un nuovo personaggio giocabile di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, che andrà ad aggiungersi a Crash (ovviamente), Coco, Neo Cortex e Dingodile. Si tratta di Tawna, che i giocatori più attenti ricorderanno come la fidanzata di Crash nel primo capitolo della serie. Questa però non è la stessa Tawna: si tratta infatti di una versione molto più combattiva, proveniente da un universo alternativo convenientemente noto come “Tawnaverse”. Sony ha anche preparato un lungo video di presentazione che mette in mostra tutte le particolarità di questo nuovo personaggio.

Tawna potrà infatti ricorrere a un rampino che, combinato con il suo wall jump, le permetterà di attraversare rapidamente i livelli, oltre a permetterle di attaccare i nemici e spaccare le casse da lontano. Crash Badicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, ma se l’attesa vi tortura troppo, potete pur sempre preordinare il gioco e dal 16 settembre avrete accesso alla sua demo.