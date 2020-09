13 Sentinels: Aegis Rim, arriva il Dreams or Reality trailer

Mancano un paio di settimane all’uscita di 13 Sentinels: Aegis Rim, prevista per il 22 settembre, e SEGA sta intensificando la campagna promozionale per il nuovo titolo di Vanillaware. 13 Sentinels ci metterà al comando di una squadra di enormi mech alla presa con l’invasione di Kaiju alieni. Oggi tocca a un nuovo trailer, intitolato Dreams or Reality; perché, insomma, ci potete giurare che quando uno inizia vedere robot e alieni ovunque il sospetto di aver esagerato con la peperonata è legittimo. Tanto più quando iniziano a essere coinvolti anche i viaggi nel tempo.

Se battaglie fra Kaiju e robottoni unite al titolo del gioco vi riportano alla mente un certo film di qualche anno fa, non preoccupatevi, non state uscendo di senno. Il richiamo a Pacific Rim è voluto, come ha sottolineato anche Daniele Cucchiarielli nella sua anteprima del gioco di Vanillaware. 13 Sentinels: Aegis Rim uscirà il 22 settembre esclusivamente su PlayStation 4, e chi preordina il gioco su PlayStation Store riceverà come bonus l’artbook digitale del gioco.