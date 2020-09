CI Games fonda Hexworks, lo studio svilupperà Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 cambia ancora una volta sviluppatore: CI Games ha infatti fondato un nuovo studio interno denominato Hexworks che si occuperà di portare avanti questo turbolento progetto.

Hexworks avrà due sedi: la prima a Barcellona, già al lavoro su Lords of the Fallen 2 dallo scorso marzo; la seconda, invece, avrà sede a Bucarest. Guidati dal creative director Cezar Virtosu e dall’executive producer Saul Gascon, al momento sono 25 i dipendenti di questa nuova realtà, divisi tra il distaccamento catalano e quello romeno.

Lords of the Fallen 2, lo ricordiamo, sarà disponibile prossimamente su PC e sulle console next-gen.

