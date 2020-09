eFootball PES 2021: rinnovata la partnership con il Celtic Glasgow

Konami ha annunciato di aver rinnovato la partnership con il Celtic Glasgow, la cui licenza ufficiale sarà quindi presente in eFootball PES 2021.

“Konami è un partner fantastico, quando è arrivato il momento di rinnovare la nostra collaborazione per PES 2021 non abbiamo avuto nessuna esitazione. Siamo sicuri che la nostra collaborazione sarà fruttuosa e duratura,” ha dichiarato Gordon Kaye, Head of Business Development del Celtic FC.

L’accordo siglato tra le due parti prevede che i giocatori del Celtic e il logo del club siano presenti in PES 2021, così come il Celtic Park, l’iconico stadio della formazione scozzese, riprodotto in ogni minimo dettaglio.

“Siamo molto soddisfatti che la partnership con i campioni scozzesi continui dopo due brillanti anni di lavoro insieme, permettendo a PES 2021 di continuare a essere il miglior videogioco possibile per tutti i tifosi del Celtic di tutto il mondo,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V.

Vi ricordiamo, infine, che eFootball PES 2021 Season Update sarà disponibile dal 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

