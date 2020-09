Xbox Series X: trapelato il probabile prezzo delle memorie SSD espandibili

Proseguono i leak legati alla next-gen targata Microsoft: questa volta al centro delle indiscrezioni troviamo il prezzo delle memorie SSD espandibili ufficiali di Xbox Series X prodotte in collaborazione con Seagate.

Stando a quanto riportato dall’insider Idle Sloth su Twitter, quelle con taglio da 1TB dovrebbero costare la bellezza di 219,99 dollari. Un prezzo decisamente elevato, ma comunque in linea con quelli degli SSD che offrono lo stesso livello di performance. Ricordiamo infatti che la memoria espandibile garantirà velocità di lettura e scrittura simili a quelle dell’SSD Nvme presente all’interno della console, senza incorrere in cali di performance.

Da notare, inoltre, che non sappiamo se queste memorie saranno o meno compatibili con Xbox Series S, la sorella minore annunciata ieri e in arrivo il 10 novembre. Sarebbe un vero peccato se non fossero compatibili, soprattutto considerando che questa versione più economica offrirà appena 512 GB di memoria interna.

Inutile ribadire che per saperne di più bisognerà attendere un’eventuale comunicazione ufficiale da parte di Microsoft.

