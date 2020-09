Nintendo dice agli sviluppatori di preparare i loro giochi per il 4K

Sembra che la next-gen in arrivo potrebbe significare novità anche per Nintendo. Stando a fonti anonime riportate da Bloomberg, infatti, la Casa di Kyoto avrebbe detto ad alcuni sviluppatori di preparare la risoluzione 4K per i loro giochi per Nintendo Switch. Presumibilmente, questa richiesta sarebbe dovuta a un eventuale futuro aggiornamento hardware di quest’ultima console, di cui si vocifera già da tempo e speculato per il 2021. Un supporto al 4K, ovviamente, richiederebbe sia una nuova CPU che una nuova GPU; ma si tratta appunto di ipotesi, dato che nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata.

Di ufficiale invece si sa che l’ultimo anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha portato a un notevole successo di mercato per la console Nintendo. Successo dovuto in larga parte anche ad Animal Crossing: New Horizon, e che non si fermerà nei prossimi mesi. Proprio per venire incontro a questo aumento della domanda, la Casa di Kyoto ha scelto di aumentare del 20% la quantità di Switch che saranno prodotti nei prossimi mesi.