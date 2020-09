Avalanche Studios sta lavorando al suo titolo più grande di sempre

Sembra che Avalanche Studios abbia qualche sorpresa in serbo: una recente offerta di lavoro, infatti, indica che lo studio è attualmente al lavoro sul “più ampio e più grande progetto AAA che abbiamo mai intrapreso“. Proprio per questo motivo, lo studio newyorkese è alla ricerca di un Gameplay Animation Programmer e anche di un Senior World Designer. A quest’ultima posizione, in particolare, è richiesto di “pianificare, progettare e iterare il mondo con tutti i suoi livelli; mondo, biomi, punti d’interesse, luoghi, strade e fiumi, così che sia connesso e si presenti magnificamente.”

Ovviamente l’annuncio di lavoro non fa traperlare dettagli specifici sul gioco o sulla sua ambientazione. Vista però l’offerta di lavoro, sembra molto probabile che si tratterà di un open world, genere che ha reso Avalanche famosa con titoli come Just Cause e Rage 2. Resteremo a vedere se si tratterà di un quinto capitolo delle avventure di Rico Rodriguez, di un altro Rage o forse di una nuova IP.