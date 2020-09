Wasteland 3: l'Accolades Trailer raccoglie i giudizi della critica

Wasteland 3 è uscito una decina di giorni fa, e da allora non ha fatto altro che collezionare complimenti. Deep Silver ha pensato bene di raccogliere quelli più significativi in un rapido Accolades Trailer.

Qua in redazione è stato il buon Danilo Dellafrana a mettere mano all’ultima fatica di inXile Entertainment, che vede i ranger spostarsi nel freddo nord e fare del loro meglio per risolvere dispute familiari non proprio amichevoli. Se siete curiosi di conoscere il suo giudizio, potete andare a leggere la sua recensione; noi vi anticipiamo che il giudizio è stato largamente positivo, salvo qualche bug birbantello che, però, inXile sembra essere al lavoro per sistemare.