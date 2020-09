Xbox Series X: ufficializzati prezzo e data di lancio

Della sorella minore già si sapeva, ma ora anche la futura ammiraglia di casa Microsoft ha una data di lancio ufficiale: la Xbox Series X arriverà il 10 novembre, al prezzo di lancio di 499,99€. Ricordiamo che la Xbox Series S, meno potente, più piccola ma comunque capace di far girare tutti i giochi next gen, avrà un prezzo di 299,99€; i preorder di entrambe le console avranno il via il 22 settembre.

In aggiunta, Microsoft ha svelato una novità non da poco: in un comunicato stampa, ha infatti annunciato una collaborazione con EA. In soldoni, questo significa che i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020; ricordiamo che EA Play è il servizio di sottoscrizione di Electronic Arts – recentemente arrivato anche su Steam – che permette l’accesso ad un ampio catalogo di giochi, fra cui Battlefield V, Titanfall 2, Mirror’s Edge Catalyst e la serie Mass Effect.