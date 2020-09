Assassin's Creed Valhalla: la data di lancio è stata anticipata

Sì, avete letto bene: in seguito agli annunci di Microsoft, Ubisoft ha deciso di anticipare la data di lancio di Assassin’s Creed Valhalla, spostandola dal 17 al 10 novembre, così che il gioco possa arrivare in contemporanea con Xbox Series X e Series S. Ma non saranno solo le nuove console Microsoft a godere di questo lancio anticipato: anche su PC, PlayStation 4 e Stadia le razzie vichinghe arriveranno lo stesso giorno.

Ancora ignota rimane ovviamente la data di lancio su PlayStation 5, che però Ubisoft promette arrivare in contemporanea con il lancio della nuova console. Ricordiamo in ogni caso, per chi dovesse scegliere di passare alla next gen in un secondo momento, che per quanto riguarda Assassin’s Creed Valhalla il passaggio da una console a quella di generazione successiva della stessa famiglia sarà gratuito.