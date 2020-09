Xbox Game Pass per PC esce dalla beta e sale di prezzo

In beta da diverso tempo ormai, il servizio Xbox Game Pass per PC sta per essere rilasciato nella sua versione ufficiale e definitiva, con relativo aumento di prezzo.

La Casa di Redmond ha difatti reso noto che il prezzo promozionale di € 3,99 al mese verrà uniformato alla controparte console, dunque a partire dal 17 settembre il prezzo mensile di Xbox Game Pass per PC lieviterà a € 9,99. La stessa Microsoft precisa che l’aumento di prezzo si riferisce solo ed esclusivamente alla versione per computer dell’abbonamento, quindi sia Xbox Game Pass per console che la soluzione Ultimate (comprensiva anche dell’abbonamento Live Gold) manterranno gli stessi prezzi applicati finora, rispettivamente € 9,99 e € 12,99 al mese.

Infine, chi risulta già abbonato al servizio potrà godere di un’ulteriore mensilità a prezzo scontato dopo la data del 17 settembre, prima che il prezzo venga aumentato a € 9,99 anche nel loro caso.

