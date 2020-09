No More Heroes 3 è stato rinviato al 2021

Ancora un altro ritardo in questo anno così funesto: questa volta tocca a No More Heroes 3, rinviato al 2021 a causa della pandemia da Covid-19.

A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente Goichi Suda, che tramite un messaggio diffuso via Twitter ha voluto condividere con i fan un aggiornamento sullo sviluppo del gioco. Il game designer nipponico ha spiegato che il team di Grasshopper Manufacture è tornato a lavorare a tempo pieno sul progetto dopo gli intoppi e gli incampi legati alla pandemia, tuttavia l’uscita del gioco è stata spostata in avanti affinché il tempo perso non andasse a impattare sulla qualità del prodotto finale.

Nel frattempo, lo stesso SUDA51 ha reso noto che Darick Robertson, il disegnatore e co-creatore di The Boys, si è unito al progetto e provvederà a fornire nuove illustrazioni di No More Heroes 3.

