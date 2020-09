The Outer Worlds: disponibile l'espansione Pericolo su Gorgone

Pericolo su Gorgone, la prima espansione di The Outer Worlds, è ora disponibile per il download su PC e console.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è disponibile individualmente o come parte dell’Expansion Pass, che includerà anche la seconda espansione intitolata Assassinio su Eridano, la cui uscita è prevista nella prima metà del 2021.

“Volevamo esplorare gli aspetti pulp e noir, gettare uno sguardo sul lato oscuro delle aziende che controllano Alcione“, ha dichiarato Carrie Patel, direttore dello sviluppo alla Obsidian Entertainment. “In Pericolo su Gorgone, i giocatori (e i loro membri dell’equipaggio preferiti!) potranno esplorare una località interessante, piena di rischi e intrighi, e scoprire i pericolosi segreti della Soluzioni Spaziali.”

Da notare che Pericolo su Gorgone è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, ma arriverà anche su Nintendo Switch in un momento successivo. Per saperne di più sull’espansione vi invitiamo a leggere la nostra recensione.