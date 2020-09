Gears Tactics: annunciata la data di uscita della versione console

The Coalition e Splash Damage hanno annunciato la data di uscita della versione console di Gears Tactics.

L’ottimo tattico a turni ambientato nell’universo della celebre saga di Microsoft (qui la nostra recensione della versione PC) sarà disponibile su Xbox One, Series X e S a partire dal prossimo 10 novembre. La data non è casuale dal momento che nello stesso giorno le due console next-gen della Casa di Redmond approderanno sugli scaffali dei negozi.

Vi ricordiamo, infine, che Gears Tactics sarà disponibile dal day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Condividi con gli amici Inviare