Prince of Persia: spunta il remake de Le Sabbie del Tempo

Dopo i primi avvistamenti di qualche settimana fa, ecco che spunta un leak legato al presunto remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

Stando a quanto riportato su Reddit, il gioco è apparso per errore sulla versione russa di Uplay, lo store digitale della stessa Ubisoft, per poi essere rimosso. Ovviamente l’errore è stato immediatamente notato e le prime immagini di questa riedizione stanno ora circolando liberamente in Rete.

È dunque molto probabile che la compagnia francese abbia intenzione di annunciare ufficialmente il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo questa sera. Vi ricordiamo, infatti, che alle 21:00 di oggi si terrà il secondo appuntamento con l’Ubisoft Forward. Durante questa trasmissione, il publisher diffonderà aggiornamenti sui giochi in uscita e annuncerà nuovi titoli.

