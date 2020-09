Skull & Bones è stato posticipato, non sarà all'Ubisoft Forward

Sono passati ormai più di 3 anni da quando Skull & Bones è stato annunciato, e la pochezza di informazioni ha fatto dubitare più di una persona delle possibilità di realizzazione di questo titolo. Sembra che il piratesco titolo di Ubisoft non sarà presente nemmeno all’Ubisoft Forward che si terrà stasera alle 21:00, ma almeno questa volta il team di sviluppo si è fatto sentire. A prendere la parola è stata Elisabeth Pellen, Creative Director di Skull & Bones, che in un post sul blog ufficiale ha chiarito la situazione del titolo.

“Molti di voi si sono chiesti perché abbiamo dovuto rimandare il nostro lancio. La risposta è che avevamo semplicemente bisogno di più tempo. Abbiamo sognato qualcosa di più grande per Skull & Bones, e con queste nuove ambizioni sono ovviamente arrivate sfide più ardue. […] Negli ultimi mesi, abbiamo dovuto cercare risposte a domande importanti come: in che modo possiamo modernizzare la classica fantasia piratesca? Come possiamo assicurarci un’esperienza più immersiva e viscerale? Come facciamo a creare quei momenti in-game indimenticabili? Per rispondere alla maggior parte di queste domande, è stato evidente che ci serviva più tempo di sviluppo.”

Nonostante il rinvio, il post assicura però che lo sviluppo di Skull & Bones sta proseguendo bene, anche grazie a nuove assunzioni necessarie per portare a compimento il progetto. Per ulteriori informazioni, e speriamo anche per un video di gameplay, ci sarà da aspettare l’anno prossimo.