Spacebase Startopia: Kalypso Media annuncia il rinvio al 2021

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno da poco annunciato che Spacebase Startopia, gestionale che ci metterà a capo di una stazione spaziale, è stato rinviato alla primavera del 2021. Il lancio del gioco era inizialmente previsto per il 23 ottobre, ma Realmforge ha voluto prendersi il tempo necessario per perfezionare il suo titolo, assicurandosi che raggiunga il più alto livello di qualità possibile (e, sopratutto, che i computer di bordo non commettano errori di calcolo della navigazione).

Spacebase Startopia, che a questo punto arriverà nel 2021 su PC, Max, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, promette di offrire:

Una campagna singleplayer con 10 missioni;

Una modalità sandbo x completamente personalizzabile;

x completamente personalizzabile; Multigiocatore sia competitivo che cooperativo per un massimo di 4 giocatori;

per un massimo di 4 giocatori; Oltre 30 stanze su tre diversi deck, per offrire agli alieni in visita tutto ciò che potrebbero desiderare.