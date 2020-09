Warframe: i prossimi aggiornamenti ridurranno lo spazio su disco occupato

Una novità non molto comune, di questi tempi in cui esistono giochi a cui è necessario dedicare un SSD intero: sembra che Digital Extremes abbia deciso di dare un’occhiata alla compressione dei file di Warframe e di ridurre leggermente lo spazio occupato dal gioco. Questo processo, nome in codice “Il Grande Rimpicciolimento”, è stato descritto in dettaglio sul forum di Warframe da un membro dello staff.

“Una delle cose che stiamo facendo per ridurre lo spazio occupato è cambiare la compressione delle texture. Non è un’analogia perfetta, ma è simile alla differenza in qualità dell’immagine e dimensione del file che si ha con i diversi formati. PNG è perfetto, ma può signficare file molto grandi; i file JPEG possono essere molto piccoli ma allo stesso tempo la compressione può portare ad artefatti visibili. La tecnologia che stiamo usando si chiama Oodle Texture, e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: i nostri file sono grandi circa la metà e le differenze in qualità dell’immagine negligibili.”

In soldoni, il risultato è che con i prossimi aggiornamenti potrete vedere lo spazio occupato su disco da Warframe calare di circa 15 GB. Oltre che sicuramente apprezzato dall’utenza, questo processo si è rivelato necessario a causa del costante aumentare del contenuto presente nel gioco di Digital Extremes; ricordiamo, infatti, che all’action free to play è stato di recente aggiunto il suo terzo open world.