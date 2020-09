DiRT 5 sarà titolo di lancio su Xbox Series X e Series S

Non una novità tremenda, ma le certezze fanno sempre bene: in seguito agli annunci Microsoft di ieri, Codemasters ha confermato che DiRT 5 sarà titolo di lancio per Xbox Series X e Series S. Questo significa che l’ultimo esponente della serie rallystica arriverà sulle nuove console Microsoft il 10 novembre, e, come già annunciato, su PC, PlayStation 4 e Stadia il 6 novembre; la versione PlayStation 5 è prevista entro la fine dell’anno, ma presumiamo che sarà rivelata non appena sapremo la data d’arrivo della console Sony.

Già che c’era, Codemasters ha pensato bene di rilasciare un nuovo trailer di DiRT 5 (iniziavamo a preoccuparci, in effetti), che questa volta ritrae una folle corsa sull’East River. No, non “vicino” all’East River, ma sopra: la gara in questione fa infatti parte delle modalità Ice Breaker. Non un nome particolarmente benaugurante, in questo specifico caso.