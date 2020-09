Sembra che il simulatore di botte fra orbi con i mech di Marvelous voglia festeggiare in grande stile il suo primo anniversario. Daemon X Machina, infatti riceverà un aggiornamento speciale per celebrare 12 mesi di forsennata lotta contro le macchine corrotte (e contro altri giocatori). La notizia è stata annunciata sul sito ufficiale del gioco; ora, noi il nipponico non lo parliamo, però ci fidiamo di Gematsu che su questo genere di cose se la cava bene.

Il nuovo aggiornamento includerà:

La skin Grossfeiern per il mech Arsenal;

per il mech Arsenal; La suit Grandemon per l’Outer;

per l’Outer; L’ordine Eclipse RT: Omega Destruction Strategy, che ci poterà a combattere contro il Colossal Immortal Eclipse Q.

che ci poterà a combattere contro il Colossal Immortal Eclipse Q. Tre nuove decalcomanie per l’Arsenal;

per l’Arsenal; Tre nuovi background.

Ricordiamo che qui in redazione Daemon X Machina era piaciuto al buon Danilo Dellafrana; se siete curiosi di conoscerne più in dettaglio il giudizio, potete andare a leggere la sua recensione.