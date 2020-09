Nier sarà al Tokyo Game Show 2020 con qualche novità

Si avvicina il Tokyo Game Show di quest’anno, e com’è tradizione più si avvicinano gli eventi più si fa dettagliata la lista degli ospiti. In particolare, ora tocca alla serie di action RPG Nier, che sarà presente alla kermesse giapponese con due pannelli. Da tenere sott’occhio in particolare il primo, intitolato “Abbiamo una quantità decente di nuove informazioni” (no, sul serio), che si terrà il 24 settembre alle 15 ora locale, e durera poco meno di un’ora. Il secondo pannello, invece, preannuncia di avere poche nuove informazioni da rivelare e si terrà il 26 settembre, sempre alle 15.

Ad essere discussi, come si può intuire dall’immagine postata sull’account ufficiale Twitter di Nier, saranno Nier Replicant, Nier [Re]incarnation e Nier Automata, e sarà presente anche il Creative Director della serie, Yoko Taro. Se il giapponese non rientra nel novero delle lingue da voi parlate, non preoccupatevi: entrambe le trasmissioni saranno preregistrate e sottotitolate in inglese.