Chronos: Before the Ashes annunciato, sarà un prequel di Remnant

THQ Nordic ha da poco annunciato Chronos: Before the Ashes, sviluppato da Gunfire Games. Com’è facile intuire, il gioco sarà un prequel di Remnant: From the Ashes, il soulslike rilasciato dagli sviluppatori di Darksiders 3 nell’estate 2019. Per i più attenti, e gli appassionati di realtà virtuale, questo è nome già noto: Chronos è infatti uno dei primi giochi sviluppati da Gunfire Games, in esclusiva per Oculus Rift. Quello che abbiamo di fronte oggi è un porting ripulito e adattato a pad e tastiere, che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia il primo dicembre.

In Chronos: Before the Ashes, interpreteremo un giovane eroe che deve affrontare le misteriose creature di un arcano labirinto. Il combattimento promette di essere brutale, ma attenzione: in questo gioco la meccanica del respawn ha una caratteristica particolare. A ogni morte, infatti, il nostro protagonista invecchierà di un anno, e con l’età cambieranno anche le sue abilità predilette. Qua in readazione speriamo che non sia prevista la morte per vecchiaia, altrimenti siamo fregati.