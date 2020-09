Scott Pilgrim vs. The World: The Game sarà presto disponibile

Si era già avuto sentore della cosa, nelle ultime settimane, quindi il fatto che Scott Pilgrim vs. The World sia apparso all’Ubisoft Forward di stasera non è del tutto una sorpresa inaspettata. È comunque innegabile il fatto che fa piacere rivedere, in occasione del suo decimo anniversario, il colorato, pixelloso e pazzo al punto giusto beat ’em up tornare sui nostri PC e console.

Una data precisa di lancio non è stata annunciata, ma in ogni caso Ubisoft promette che il gioco sarà disponibile entro la fine del 2020 su PC (Uplay), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Importante tenere presente che questa è la Complete Edition, e quindi includerà i due personaggi add-on Knives Chau e Wallace Wells, giusto per ampliare la scelta di personaggi che voi e i vostri amici potrete scegliere nella vostra sfida ai malvagi ex fidanzati di Ramona.