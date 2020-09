Immortals: Fenyx Rising si mostra in un lungo gameplay

Tra le diverse novità presentate ieri sera nel corso dell’Ubisoft Forward, la compagnia franco-canadese ha diffuso anche un lungo video di gameplay di Immortals: Fenyx Rising, precedentemente conosciuto con il titolo di Gods & Monsters.

Come potete vedere dal filmato presente qui in alto, Immortals: Fenyx Rising si presenta come un action adventure open world che strizza prepotentemente l’occhio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dal capolavoro Nintendo prende in prestito diverse meccaniche, tra cui la gestione della stamina, la struttura del mondo aperto, e anche alcuni gadget utilizzati dal protagonista.

Vi ricordiamo che l’ultima fatica di Ubisoft Quebec sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X, Switch e Stadia dal prossimo 3 dicembre.