Ubisoft annuncia Riders Republic, nuovo videogioco sportivo multiplayer

Ubisoft ha presentato Riders Republic, un nuovo videogioco di tipo multiplayer massivo dedicato al mondo degli sport estremi.

Sviluppato da Ubisoft Annecy, Riders Republic invita i giocatori a raggiungere un esilarante terreno di gioco social dove possano sperimentare l’eccitazione degli sport estremi in un open world densamente popolato. I giocatori si connetteranno, gareggeranno e si lanceranno in incredibili acrobazie attraverso un’eccitante gamma di sport in bici, sci, snowboard, wingsuit e rocket wingsuit. Che vogliano darsi all’esplorazione o raggrupparsi nei vibranti raduni social, si troveranno sempre circondati dai compagni di gara.

I giocatori possono unirsi in squadre con o contro gli amici in queste folli modalità multiplayer:

Gare competitive e Sfide a Trick : giocabile da solo o in PvP, i giocatori sentiranno l’adrenalina di queste gare e sfide.

: giocabile da solo o in PvP, i giocatori sentiranno l’adrenalina di queste gare e sfide. Mass Starts : Nessuna esclusione di colpi in queste frenetiche gare con più di 50 atleti. I giocatori dovranno fare attenzione ai loro punti ciechi e proteggere la propria posizione mentre si scontrano, rimbalzano e combattono sino al traguardo.

: Nessuna esclusione di colpi in queste frenetiche gare con più di 50 atleti. I giocatori dovranno fare attenzione ai loro punti ciechi e proteggere la propria posizione mentre si scontrano, rimbalzano e combattono sino al traguardo. Arena Multiplayer : Dominate le mappe con scontri tra squadre di 6 giocatori.

: Dominate le mappe con scontri tra squadre di 6 giocatori. Coppe Online: Studiata per i migliori atleti per vantarsi e far mostra di sé scalando la classifica sino alla cima.

“Volevamo unire il nostro amore per gli sport estremi con un’esperienza multiplayer ricca di adrenalina, facendo in modo che i giocatori condividessero quel momento di libertà assieme ad altri 50 atleti virtuali”, ha dichiarato il creative director Igor Manceau. “Riders Republic offre divertimento e una sana competizione e permette di spingere i confini di questo genere oltre i limiti. Non vediamo l’ora che i giocatori possano immergersi in questo mondo dinamico e condividere le loro gesta eroiche”.

Nella modalità Carriera, i giocatori potranno farsi un nome in diversi sport, risalire la cima della classifica e firmare contratti con sponsor leggendari scegliendo tra un’ampia gamma di sport outdoor. I giocatori potranno personalizzare i propri mezzi grazie a un motore evolutivo, basato sulla crescita personale e definire ogni aspetto del proprio avatar. Tutto è possibile, che si voglia eccellere nello snowboard o essere la cosa più veloce su due ruote.

In chiusura segnaliamo che Riders Republic approderà il prossimo 25 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X e Stadia. Inoltre, i giocatori che compreranno Riders Republic su Xbox One o PlayStation 4 potranno eseguire l’aggiornamento alle versioni next-gen senza costi aggiuntivi.