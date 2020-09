The Survivalists: Team17 ne annuncia la data di uscita

Team17 ha annunciato la data di uscita di The Survivalists, nuovo videogioco survival di stampo sandbox in arrivo tra poche settimane su PC e console.

Ambientato nello stesso universo narrativo di The Escapists, The Survivalists permetterà ai giocatori di andare a caccia su un’isola apparentemente deserta, di costruire un rifugio di fortuna e migliorarlo per aumentare le chance di sopravvivenza, e di scoprire i segreti dell’isola misteriosa.

Giocabile sia in solitaria che in modalità cooperativa, The Survivalists uscirà il prossimo 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.