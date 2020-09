Annapurna Interactive ha reso disponibile a sorpresa The Unfinished Swan su PC e dispositivi iOS.

L’ormai ex esclusiva PlayStation sviluppata da Giant Sparrow, lo stesso team indipendente che ha dato i natali a What Remains of Edith Finch, pone il giocatore nei panni di Monroe, un orfano di 10 anni, mentre segue un cigno fuoriuscito da un dipinto incompiuto per vagare in un regno surreale e fiabesco.

The Unfinished Swan è disponibile su Steam, Epic Games Store ed App Store.