Annunciato ieri in pompa magna, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà ufficialmente disponibile l’anno prossimo su PC, PS4 e Xbox One, ma non su Nintendo Switch.

Vista l’enorme popolarità della console della Grande N e il rapporto che lega Ubisoft alla Casa di Kyoto, però, è molto strano che questo remake non veda la luce sulla piccola ibrida. Per questo non stupisce che una recente indiscrezione indichi proprio che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake approdi anche su Switch.

Il rumor nasce dalla nota catena GameStop, sul cui listino (via Twitter) è comparsa proprio la versione per la console Nintendo di tale remake. È dunque probabile che questa edizione venga pubblicata in una data diversa dal 21 gennaio 2021, giorno in cui il gioco arriverà su PC, PS4 e Xbox One, o che l’annuncio ufficiale sia stato previsto per un momento successivo, magari durante un Nintendo Direct.

Chissà, nel frattempo però vi invitiamo come di consueto a prendere queste indiscrezioni con tutte le accortezze e cautele del caso.

