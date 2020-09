Baldur's Gate 3 avrà la lingua italiana e sarà disponibile su GOG

Un finesettimana pieno di novità per Baldur’s Gate 3, il prossimo RPG di Larian Studios. Lo sviluppatore ha rilasciato ieri il suo Community Update #6, che ha descritto in dettaglio l’integrazione con la chat di Twitch e l’approccio ai dialoghi nelle partite a più giocatori. Il primo sembra una novità particolarmente interessante: una volta abilitate le opzioni associate, potremo infatti permettere alla nostra chat di Twitch di interagire con le scelte che faremo nel corso della partita, in maniera simile a quanto visto fare da Swen in precedenti video di presentazione. L’idea – nel pieno spirito di D&D – è quella di creare una narrazione collaborativa, in cui il giocatore agisca da Dungeon Master che crea assieme ai suoi spettatori un racconto corale. Questa feature sarà disponibile già dall’Early Access.

Per i dialoghi, Larian ha specificato l’intenzione di associare a ciascuno di essi una rappresentazione cinematica. Chi ha giocato a Divinity: Original Sin 1 & 2 ricorderà come i dialoghi vedevano i personaggi semplicemente uno di fronte all’altro, con la classica telecamera isometrica; non sarà così in Baldur’s Gate 3, dove vedremo ogni sviluppo degli eventi svolgersi davanti ai nostri occhi. Non sarà però toccata la tradizionale abilità per gli altri giocatori di fare cose mentre noi dialoghiamo, anzi: Larian ha specificato come ci tengono che questa cosa sia mantenuta anche in Baldur’s Gate 3. Se volete scoprire più in dettaglio le idee di Larian, e seguire i classici sketch con Swen protagonista, vi rimandiamo al video:

Integrazione con la chat di Twitch e discorsi sui dialoghi non sono state le uniche novità interessanti, però. La pagina dedicata al Community Update infatti riportava anche delle FAQ, fra cui si legge:

Quali lingue saranno disponibili nell’Early Access? E quali saranno aggiunte dopo?

Abbiamo confermato che Inglese, Cinese Semplificato, Francese, Tedesco, Polacco, Russo e Spagnolo saranno disponibili nell’Early Access. Abbiamo deciso di includere il Portoghese Brasiliano e l’Italiano nella 1.0, ma non durante l’EA. Questo perché sarebbe troppo ingombrante aggiungere lingue mentre stiamo scrivendo il gioco durante l’Early Access, ma vogliamo che sappiate che avete il nostro supporto.

La presenza dell’italiano è una novità non da poco: la lingua italiana non era infatti inizialmente prevista, ma evidentemente le richieste della community hanno fatto cambiare idea a Larian. Inoltre, lo sviluppatore ha da poco annunciato che Baldur’s Gate 3 sarà disponibile anche su GOG.com, in Early Access a partire dal 30 settembre (in contemporanea con l’arrivo su Steam).

Per chiudere, vi lasciamo con la key art del gioco, svelata ieri.