Hades non avrà il cross-save al lancio, chiarisce Supergiant

Con il suo trailer di lancio (per modo di dire, visto che il gioco uscirà quest’autunno), Hades aveva annunciato non solo la disponibilità al lancio della versione Switch, ma anche la sua compatibilità con i salvataggi PC della versione Early Access. Nella serata di ieri Supergiant ha però dovuto chiarire che la funzionalità cross-save non sarà disponibile fin da subito. “Durante le nostre preparazioni per il lancio, abbiamo incontrato alcune difficoltà con l’implementazione di questa feature. Piuttosto che rimandare i nostri piani per il lancio della 1.0 fino al completamento della feature, la introdurremo in un aggiornamento che arriverà più tardi nel corso nel 2020″.

Ricordiamo che oltre ad essere disponibile su Switch, il roguelite di Supergiant Games è attualmente in Early Access su Steam e Epic Games Store. Se siete curiosi di come Hades si difenda in un genere in cui la concorrenza di qualità non manca certo, potete andare a leggere la nostra anteprima.