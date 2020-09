Sony annuncia un PlayStation 5 Showcase per settimana prossima

Sony ha da poco annunciato che mercoledì 16 terrà un PlayStation 5 Showcase. La trasmissione avrà una durata di circa 40 minuti e, stando all’annuncio, si concentrerà prevalentemente sui titoli in arrivo per PlayStation 5, sia durante la finestra di lancio che nei mesi a seguire. Viste le novità emerse nel corso di questa settimana riguardo alle console Microsoft – Xbox Series X e Series S – sembra tutt’altro che improbabile che Sony approfitterà dell’occasione per rivelare sia data di lancio che prezzo della sua nuova console, che ricordiamo arriverà in due versioni: con e senza lettore.

Le voci ricorrenti in questi giorni danno per altamente probabile un prezzo di 499€ per la prima versione, così da allinearsi al prezzo di Series X, e di 399€ per quella priva di lettore. Si tratta però di speculazioni; per le conferme ufficiali, bisognerà quasi sicuramente aspettare l’evento, che si terrà il 16 settembre alle 22:00 ora locale e sarà trasmesso su Twitch e YouTube.