Borderlands 3 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X

Nella giornata di ieri ha avuto inizio il PAX Online 2020, e una delle prime novità rivelate ha riguardato Borderlands 3. Gearbox ha infatti tenuto uno show della durata di circa un’ora, nel corso del quale ha avuto da dire sui titoli da essa pubblicati, come ad esempio Risk of Rain 2 e Godfall; particolarmente succose sono state però le nuove informazioni riguardanti il terzo capitolo della celebre saga di looter shooter, che arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Per chi già possiede il gioco su PlayStation 4 o Xbox One, il passaggio alle console di nuova generazione sarà gratuito, e manterrete tutti i salvataggi e i DLC acquistati.

Sulle console next-gen, Borderlands 3 promette risoluzione 4K e 60 fps (cosa da non dare per scontata, vista la tradizionale ottimizzazione ballerina di casa Gearbox), oltre al gioco splitscreen per 3 e 4 giocatori. Anche per i giocatori in locale che hanno in mente di restare alla vecchia generazione Gearbox ha in mente qualcosa: verrà infatti implementato lo splitscreen verticale a due giocatori (mentre prima era possibile solo orizzontalmente).

Gearbox ha inoltre rivelato i suoi piani per il prossimo DLC, che non sarà una campagna come il recente Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, ma un’aggiunta ai Vault Hunter già esistenti. Ciascuno di loro, infatti, riceverà un quarto albero di abilità. Nel corso della trasmissione è stato mostrato quello dedicato a Fl4k, il cacciatore robotico che a quanto pare vedrà aggiungersi alla sua posse dei robot Hyperion. Nuova sarà anche l’abilità speciale, dal nome Gravity Snare, un diabolico marchingegno che terrà sospesi in aria i nostri nemici prima di farli precipitare rovinosamente a terra.

Potete vedere il nuovo albero d’abilità di Fl4k in azione a partire dal minuto 42 della presentazione. Se invece volete assicurarvi di non esservi persi nulla, potete trovare il recap della presentazione sul blog ufficiale di Borderlands.