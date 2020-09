Final Fantasy XVI potrebbe essere annunciato a breve

Si moltiplicano i rumor circa la possibilità che Square Enix sia in procinto di annunciare Final Fantasy XVI, ultimo capitolo della saga di JRPG più famosa al mondo.

Stando alle ultime indiscrezioni, la presentazione di questo progetto dovrebbe essere ormai dietro l’angolo. Con buona probabilità, infatti, Final Fantasy XVI verrà annunciato mercoledì 16 settembre durante il PlayStation 5 Showcase organizzato da Sony. Tali rumor vengono alimentati non solo dalla comparsa di un account Twitter dedicato proprio al sedicesimo titolo della serie principale, ma anche dal retweet del cinguettio di Sony da parte di Shinji Hashimoto, brand manager di Final Fantasy.

A questo punto non ci resta che attendere fino alle 22:00 di mercoledì, ora in cui Sony ospiterà l’evento digitale, per scoprire se tali rumor si riveleranno o meno veritieri.

