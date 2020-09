Bandai Namco apre i pre-order per le action figure di Warhammer 40.000

Bandai Namco ha annunciato di aver aperto le prenotazioni per le due action figure di Warhammer 40.000 realizzate in collaborazione con Games Workshop.

Le action figure raffigurano due Space Marine dei capitoli delle Salamandre e dei Magli Imperiali. Il primo è un Salamander Space Marine Intercessor armato con Bolt Rifle, mentre il secondo è un Imperial Fists Intercessor armato con Auto Bolt Rifle e Auxiliary Grenade Launcher.

Entrambe le action figure sono alte 18 centimetri, sono già pitturate e hanno diversi punti di articolazione (più di 50) che assicurano totale libertà di movimento e moltissime combinazioni di pose dinamiche.

Queste creazioni griffate Bandai Namco possono essere prenotate tramite lo store ufficiale della compagnia al prezzo di € 99,99 l’una fino al 10 ottobre prossimo. Entrambe le action figure sono disponibili in quantità limitata e verranno distribuite a partire da marzo 2021.

