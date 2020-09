Crash Bandicoot 4: It's About Time, un trailer dedicato alla demo

Activision ha pubblicato un breve trailer di Crash Bandicoot 4: It’s About Time dedicato alla demo che sarà disponibile tra pochi giorni.

La versione dimostrativa includerà tre livelli che offriranno un assaggio del prodotto finale confezionato da Toys for Bob. Vi ricordiamo che la demo sarà disponibile sia su PS4 che su Xbox One dal 16 settembre, tuttavia sarà accessibile solamente da chi prenota il gioco in versione digitale.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, invece, arriverà sulle medesime piattaforme dal 2 ottobre.