Nvidia sta per acquisire il gruppo ARM per 40 miliardi di dollari

Nvidia ha appena annunciato di aver finalizzato un accordo preliminare per l’acquisizione del gruppo ARM, società britannica con sede a Cambridge specializzata nello sviluppo e produzione di microprocessori.

Il colosso di Santa Clara sborserà circa 40 miliardi di dollari per portare ARM Holdings all’interno della sua scuderia allo scopo di potenziare il campus di Cambridge di quest’ultima, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo al fine di sviluppare supercomputer basati sulle tecnologie di entrambe le compagnie.

Tale accordo preliminare dovrà superare i vari controlli delle diverse autorità competenti coinvolte, in particolare quelle degli Stati Uniti, del Regno Unito, nonché quelle cinesi e dell’Unione Europea. La transazione e la successiva acquisizione dovrebbero finalizzarsi entro un tempo massimo di diciotto mesi, dunque entro marzo 2022.

Condividi con gli amici Inviare