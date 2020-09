Dragon Ball FighterZ: Il Maestro Muten sarà disponibile a breve

Nella giornata di ieri si è tenuta la seconda edizione del Dragon Ball FighterZ Show, che ha rivelato la data d’uscita del prossimo personaggio previsto per il picchiaduro di Arc System, il Maestro Muten. Come ricorderete, l’anziano sensei di Goku e Crili era stato annunciato il mese scorso, e a partire dal 18 settembre potrete finalmente aggiungerlo al vostro team. Per l’occasione, Bandai Namco ha preparato un trailer di presentazione, che mette in mostra le mosse principali a disposizione del vecchiardo:

Sembra che gli anni siano stati clementi con l’anziano maestro! Non possiamo che essere contenti di rivederlo in azione con così tanta scattante vitalità. Il Dragon Ball FighterZ Show non si è però limitato a mostrare il Maestro Muten; è stato infatti rivelato chi saranno i giocatori partecipanti al prossimo Dragon Ball FighterZ National Championship.

Giappone

Go1, Fenritti, Kazunoko, Maddo, BNBBN, B, Matoi, Tachikawa

US (Orientali):

DekillSage, HookGangGod, LordKnight, KnowKami, NitroBros, DoubleLL, Aminiassassin, MambaLamba;

US (Occidentali):

Chris G, Supernoon, Apologyman, Kuba, SubatomicSabers, Cloud805, Jonathan Tene, Reynald;

Spagna

Shanks, Calbu, GenisGod, CristianRG, Gropis, Cuenca5, Gamba, Tigris;

Francia

Wawa, Kyden, Jila, Kayne, Noka, Silverbladez, Kasuga, più un altro giocatore ancora da confermare.