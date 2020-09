Serious Sam 4: apparsi sulla pagina Steam i requisiti hardware

Mancano dieci giorni esatti all’arrivo di Serious Sam 4 (che, come ricorderete, è stato rimandato), e sulla pagina Steam del gioco sono apparsi i requisiti hardware necessari per potersi godere l’esperienza. Perché se da un lato a livello di puro dettaglio grafico il gioco potrà non stupire particolarmente, dall’altro la quantità di nemici e di effetti a schermo non vanno sottovalutati. Andiamo a vederli assieme, partendo dai requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: 4-core CPU @ 2.5 GHz

4-core CPU @ 2.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Scheda Video: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM) DirectX: Versione 11

Versione 11 Spazio su disco: 40 GB

Requisiti non particolarmente esigenti, ma è importante tenere presente che sono basati sul gioco a 720p e 30 fps. Vediamo ora i consigliati:

Processor: 8-core CPU @ 3.3 GHz

8-core CPU @ 3.3 GHz Memory: 16 GB RAM

16 GB RAM Graphics: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM) DirectX: Version 12

Come potete vedere, non si tratta di componentistica da dare per scontata. Vi ricordiamo che Serious Sam 4 arriverà il 24 settembre su PC, e che nel corso del gioco potrete guidare la Papamobile 2.0.