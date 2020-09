Risk of Rain 2: nel futuro nuovo Content Update, espansioni a pagamento

Dopo l’incredibile successo del lancio di Risk of Rain 2, uscito dall’Early Access dopo circa un anno e mezzo, Hopoo si è meritatamente presa qualche giorno per tirare il fiato; almeno, così ha fatto fino alla giornata di sabato, quando, in concomitanza con lo show al PAX di Gearbox, il piccolo studio è tornato a farsi sentire. Dopo qualche parola a proposito del periodo in Early Access, che è stato definito utile per raccogliere feedback ma che ha allo stesso tempo imposto dei limiti stringenti in termini di tempo, Hopoo ha iniziato a parlare di cosa riserva il futuro per Risk of Rain 2.

Come prima cosa, lo sviluppatore ha in mente di rilasciare un nuovo Content Update gratuito, “come ringraziamento finale a tutti i giocatori – e anche a noi stessi. Nutriamo una passione incredibile per il nostro gioco, e c’erano così tante cose che volevamo fare durante l’Early Access, ma non c’è stato tempo sufficiente”. Il prossimo aggiornamento implementerà quindi queste idee non ancora realizzate; Hopoo fa l’esempio del boss Grandparent, previsto per la Sky Meadow ma non ancora realizzato.

In seguito a questo Content Update, Hopoo prevede che in futuro Risk of Rain 2 avrà espansioni a pagamento; non saranno più di una o due l’anno, e ciascuna di loro seguirà un tema particolare. Il motivo dietro a questa scelta è duplice: primo, espansioni a pagamento permetteranno l’assunzione e il pagamento di nuovi sviluppatori, che Hopoo intende arruolare presto; secondo, la presenza di aggiornamenti più massicci di un semplice Content Update ha una maggiore probabilità di attirare nuovamente l’interesse della gente.

Infine, Hopoo ha annunciato che Risk of Rain 2 è ora disponibile su Stadia, dove il gioco avrà anche un livello aggiuntivo: la Sundered Grove.