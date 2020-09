Facebook rivela per errore l'Oculus Quest 2

Oltre al PlayStation 5 Showcase, un’altra importante compagnia interessata al gaming ha organizzato un evento. Si tratta ovviamente del Facebook Connect, dove il colosso di Mark Zuckerberg avrebbe dovuto svelare ufficialmente il suo nuovo headset per la realtà virtuale, l’Oculus Quest 2. Ma qualcuno deve aver premuto male qualche tasto, perché i due video di presentazione sono accidentalmente stati caricati e resi pubblici ben prima del previsto, e ovviamente non ci è voluto molto perché fossero salvati e nuovamente caricati da qualche scrupoloso navigatore.

Rispetto al suo predecessore, sembra che l’Oculus Quest 2 sarà più leggero, meno ingombrante e potrà vantare una maggiore risoluzione per ciascun occhio, arrivando fino a 2K. La CPU (una Qualcomm Snapdragon XR2) sarà inoltre più potente, e il nuovo headset avrà anche 6 GB di RAM e audio posizionale 3D, oltre a 256 GB di spazio per l’archiviazione. Ovviamente, tutti i giochi compatibili con Oculus Quest funzioneranno anche sul suo successore, di cui però non è stato rivelato nè prezzo nè data di lancio. Per quelli, ci sarà da aspettare l’evento ufficiale.