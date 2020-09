Saints Row V: leakati alcuni dettagli su storia e ambientazione

Qui ormai non passa giorno senza che non ci sia un leak di qualche tipo: nella serata di ieri è toccato a Saints Row V, l’ultimo capitolo della folle serie criminalesca di Volition, che sarebbe in lavorazione già da un pezzo. Il leak in questione proviene da 4chan, e le informazioni lì rivelate sono state poi riportate su Resetera. Particolarmente interessanti quelle riguardati la storia: a quanto pare il nuovo gioco sarebbe un seguito diretto di Saints Row: The Third, mentre il quarto capitolo e Gat Out of Hell sono stati declassati a semplici show televisivi. Inoltre, non giocheremo con i Saints, che anzi saranno gli antagonisti in questa storia: il passare del tempo, e l’assenza di Gat, li hanno infatti trasformati in una corporazione senz’anima, non troppo dissimile dalla Ultor.

L’ambientazione sarà la città di Stilwater (dove avevano luogo il primo e il secondo capitolo), che sarebbe stata notevolmente espansa; niente più Steelport quindi, ma un ritorno verso le origini che definirà anche il tono del gioco, descritto come una via di mezzo fra primo, secondo e terzo capitolo. Niente incredibili follie del quarto capitolo quindi e niente più superpoteri (cosa abbastanza evidente, visto che non saremo più in una simulazione aliena).

Per quanto riguarda il multiplayer, sembra che Saints Row V prevederà il gioco cooperativo a quattro giocatori, così come una modalità Deathmatch a 32 giocatori, che sarà implementata dinamicamente con il gioco cooperativo, con l’intenzione di simulare una guerra fra bande rivali per il controllo del territorio. Infine, sembra che non sarà presente la distruzione ambientale (noi fan del GeoMod engine di Red Faction dovremo aspettare ancora, pare), ma la fisica sarà migliorata rispetto ai precedenti episodi.

Tutte informazioni molto succulente; ma, ovviamente, trattandosi di leak e di fonti non ufficiali, non prendetele come verità assoluta.