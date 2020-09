Halo 3: ODST arriverà presto a far parte della Master Chief Collection

Sono passati due mesi esatti da quando il terzo capitolo della saga dello Spartan verde è approdato a far parte della Master Chief Collection, e sembra che fra poco toccherà alla sua espansione, Halo 3: ODST. Microsoft ha infatti da poco annunciato, tramite l’account ufficiale Twitter della serie, che il capitolo sarà disponibile a partire dal 22 settembre. Giusto per stuzzicare un po’ l’appetito, 343 Industries ha anche preparato un trailer.

Scene familiari, eh? E abbiamo come l’impressione che le nuove tecnologie non cambieranno molto il risultato di questo sfortunato drop orbitale. Ma poco importa: siamo più che sicuri che una volta lanciato Halo 3: ODST, saprete imbracciare il vostro fido Battle Rifle e difendervi bene, nella campagna come nel multiplayer – che, a proposito, potrebbe presto veder arrivare il crossplay fra PC e Xbox One.