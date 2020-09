Star Wars: Squadrons, Electronic Arts presenta il corto Hunted

Manca poco più di due settimane al lancio di Star Wars: Squadrons, e siamo sicuri che tanti di voi non vedono l’ora di inforcare la cloche virtuale, che sia per affrontare altri piloti in carne d’ossa o per godersi la campagna singleplayer. Proprio per chi ha più interesse nell’aspetto narrativo del gioco che nelle adrenaliniche battaglie all’ultimo siluro protonico, Electronic Arts ha preparato un corto (titolo Hunted, o In fuga dal nemico in versione italiana) che presenta uno dei piloti che andremo a interpretare: Varko Gray, leader del Titan Squadron.

Il buon (oddio, per modo di dire: è pur sempre un pilota imperiale) Varko si trova solo dopo una tenace battaglia, sperduto fra i relitti di enormi incrociatori spaziali. Ma in mezzo ai rottami, qualcosa si muove: un pilota di X-Wing che non ha la minima intenzione di lasciare che Varko viva per combattere un altro giorno.

Il video è stato realizzato da Motive Studios, sviluppatore del gioco, in collaborazione con Lucasfilm e Industrial Light & Magic. È ambientato prima degli eventi di Star Wars: Squadrons e, come già accennato, presenta uno dei personaggi di cui potremo indossare i panni. Le avventure di Varko Gray diventeranno anche le nostre con il lancio di Star Wars: Squadrons, il prossimo 2 ottobre su PC (Origin, Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One, e sarà godibile in Virtual Reality su PlayStation 4 e PC; avrà, inoltre, il supporto al cross-play.