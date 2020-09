PlayStation 5: Sony avrebbe ridotto la produzione di 4 milioni

Secondo quanto riportato dal sito di informazione economica Bloomberg, Sony avrebbe dovuto ridurre le stime di produzione di PlayStation 5 di 4 milioni, passando così da 15 a 11 milioni di console prodotte entro la fine dell’anno fiscale in corso.

A quanto pare, il taglio delle stime dovrebbe essere riconducibile ad alcuni problemi di resa dei system-on-chip custom: circa il 50% di quelli prodotti finora, infatti, avrebbe accusato dei problemi non meglio specificati, dunque sarebbero inutilizzabili per produrre console. Ciò avrebbe causato degli ovvi e inevitabili rallentamenti sulle linee di produzione, andando così a influire sul totale di PlayStation 5 che possono essere messe in commercio entro marzo 2021.

Condividi con gli amici Inviare