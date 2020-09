EA Desktop: nuova applicazione di Electronic Arts in sostituzione di Origin

Electronic Arts sta per sbarazzarsi del brand Origin e inaugurare una nuova applicazione per PC denominata EA Desktop.

La notizia rimbalza sulle colonne di GamesBeat, dove leggiamo che presto questa applicazione verrà resa disponibile in formato beta. Nelle intenzioni del publisher, EA Desktop dovrebbe offrire download più rapidi, accesso facilitato ai giochi e la possibilità di restare sempre in contatto con gli amici su diverse piattaforme. La nuova piattaforma servirà anche ad accedere ai servizi in abbonamento EA Play ed EA Play Pro.

Electronic Arts precisa che i giochi acquistati su Origin e la lista amici verranno entrambi trasferiti nella nuova applicazione, limitando al minimo i disagi dovuti al passaggio a EA Desktop. Nessuna notizia, invece, circa un’eventuale data di lancio della nuova applicazione.

