eFootball PES 2021 Season Update è disponibile da oggi su PC e console

Konami annuncia la disponibilità di eFootball PES 2021 Season Update, da oggi approdato su PC, PS4 e Xbox One.

L’ultima incarnazione della serie calcistica della casa giapponese include tutte le caratteristiche ludiche di eFootball PES 2020, oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre. eFootball PES 2021 Season Update comprende in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale, che è stato posticipato al prossimo anno causa Covid-19.

Konami ci tiene a far sapere che i possessori di PES 2020 o di PES 2020 LITE potranno ottenere, entro il 29 ottobre 2020, uno sconto del 20% per l’acquisto di una delle Club Edition mediante la funzione dedicata inclusa nel gioco.